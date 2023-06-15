موعد امتحانات مادة المستوى الرفيع دور ثان للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2022-2023 لمادة المستوى الرفيع، مشيرة إلى أنّها ستبدأ يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 17 و18 يوليو.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في منشور عنها، أنّه يتم امتحان المجالات العلمية للإعدادية المهنية من الأحد 16 يوليو 2023، حتى الثلاثاء 18 يوليو 2023، مشيرة إلى أنّ الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

الامتحان يبدأ السبت 15 يوليو

وأضافت أنّ امتحان الدور الثاني في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، تبدأ من يوم السبت 15 يوليو وحتى 22 يوليو لمدة 5 أيام.

- النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله يكون من يوم السبت 15 يوليو وحتى 22 يوليو.

موعد امتحان المستوى الرفيع للإعدادي المهني

- النقل الإعدادي المهني من يوم السبت 15 يوليو حتى 22 يوليو 2023 أي لمدة 5 أيام.

- الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين تبدأ الإثنين 24 يوليو وحتى الاثنين 1 أغسطس.

- الإعدادية المهنية تبدأ من الاثنين 24 يوليو حتى 1 أغسطس.