فريق من سيرلانكا يحقق إنجازاً طبياً بتفتيت أكبر حصوة في العالم

سجل فريق من الأطباء في سريلانكا رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعدما تمكنوا من إزالة أكبر حصوة في الكلى في العالم بنجاح، وفقاً لما ذكرت صحيفة «ميديكال إكسبريس» في تقرير لها اليوم الخميس.

إنجاز سابق

يبلغ حجم الحصوة الضخمة التي استخرجها الأطباء من كلية أحد المرضى، إلى 801 جرام، ويصل طولها إلى 13.372 سم، وكان الرقم القياسي السابق الذي حققه أطباء هنود عام 2004، حيث تم تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي في مستشفى الجيش في كولومبو هذا الشهر.

قصة أكبر حصوة في العالم

وسجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا الإنجاز قائلين: «أكبر حصوة في الكلى تمت إزالتها من سريلانكا في كولومبو، في يونيو الجاري، ويعد هذا الإنجاز علامة بارزة في التاريخ الطبي، بعد أن كان الرقم القياسي السابق 13 سنتيمترًا دون منازع منذ عام 2004».

نجاح طبي غير مسبوق

وأكد هذا الاستخراج لحصوات الكلى الضخمة على كفاءة ودقة الفريق الجراحي في البلاد خاصة أن حجم الحصوة كان كبيرا للغاية وغير مسبوق حيث اقترب من كيلو جرام بعد أن سجل 801 جرام وهو الأمر الذي يمثل استثناء طبي غير عادي.

من هو الفريق الذي حقق الإنجاز الطبي ؟

وترأس الفريق الذي حقق النجاح، استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور ك.سوثارشان، المترأس لوحدة المسالك البولية في مستشفى كولومبو العسكري، بمساعدة الدكتور W.P.S.C Pathirathna والدكتور Thamasha Premathilaka، وأظهر الفريق خبرة استثنائية وعمل جماعي طوال الإجراء.