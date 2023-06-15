«المصرية للمحطات متعددة الأغراض»: ردم موقع مشروع «تحيا مصر» استغرق 30 شهرا

قال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إِنَّ مكان محطة «تحيا مصر» لتخزين الحاويات كانت قبل بنائها عبارة عن مياه البحر، وجرى ردم هذه المنطقة خلال 30 شهراً، وإزالة الأرصفة القديمة التي تعود لسنوات طويلة.

تفاصيل إنشاء المحطة

وأضاف «درويش»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناى «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أَنَّهُ جرى إنشاء الأرصفة والساحات، واستغرق الردم حوالي عام تبع ذلك الإنشاءات الخرسانية والبنية التحتية، والتي انتهت في أقل من عامين، وتبع ذلك البنية الفوقية مثل المرافق والمباني وشراء المعدات وتجميعها ليتم تشغيلها تجريبيا في بداية العام الجاري.

ولفت إلى أنه عند بداية العمل الفعلي لبناء المحطة كان وقتها جائحة فيروس كورونا، فتم وضع إجراءات احترازية على بعض الأشياء، كما تأخرت أشياء أخرى، ومشاكل سلاسل الإمداد، وفي منتصف عمل المشروع اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أحدثت مشكلات في التوريد ورفعت أسعار بعض الأشياء.

تحديات واجهت المشروع

ولفت أن تغير سعر الصرف أثر أيضا على المشروع، والصراع الذي حدث حول جزيرة تايوان، وكل هذه الظروف قابلها المشروع، «لكن احنا النهاردة سعداء بوجود الرئيس السيسي معانا والجمع الكريم اللي حضر».