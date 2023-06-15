أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الدقهلية.. منها جمصة والمنصورة الجديدة

تحتضن محافظة الدقهلية العديد من الأماكن السياحية الفاخرة والأماكن الهامة سواء من نهر النيل أو المنصورة الجديدة، ويرغب الكثيرين التعرف على أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الدقهلية، سواء بالذهاب إلى الحدائق العامة والنوادي والشواطئ المختلفة.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الدقهلية

يوجد بمحافظة الدقهلية العديد من الحدائق العامة التي تتمركز في مراكز كثيرة بالمحافظة، يمكن للجميع الخروج بها والتنزه في أيام عيد الأضحى منها:

حديقة شجرة الدر

تعتبر شجرة الدر من أشهر أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك 2023 إذ يوجد بها مراكب نيلية لعمل جولات في النيل، ووجود أماكن للجلوس بها والتنزه كعائلات وتوجد داخل مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

الإقبال علي الشواطئ جمصة في عيد الأضحى

كشف أيمن محمد عزت، رئيس مدينة جمصة لـ«الوطن» أنه يوجد أماكن كثيرة يقبل عليها الزوار في مدينة جمصة للتنزه من ضمنها شواطئ مختلفة جرى تجهيزها لاستقبال المصيفين لعام 2023، ويوجد كورنيش النيل، مع وجود أكوا بارك مائي في مختلف الأماكن في جمصة.

وتعتبر مدينة جمصة من أكثر المدن إقبال من الزوار في العيد الأضحى، للتنزه والاستجمام والاستمتاع بالوقت على الشواطئ، والتنزه في شوارعها.

مدينة المنصورة الجديدة

أكد ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة لـ«الوطن» أن المدينة تعتبر من أجمل المدن الجديدة التي جري بدء بناؤها منذ عام 2017، وتعد من أهم الأماكن السياحية في محافظة الدقهلية، التي يقبل عليها الزوار من كل مكان.

وأوضح ياسر عبد الحليم أنه يوجد أماكن كثيرة للتنزه داخل مدينة المنصورة الجديدة، إذ يوجد بها كورنيش للنيل، وشواطئ مميزة جري تجهيزها لاستقبال الزوار من كل مكان، وأماكن للتنزه والخروج خاصة في الليل.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة من أفضل الأماكن التي يجب علي الكثيرين من سكان محافظة الدقهلية وضعها في الاعتبار لقضاء وقت ممتع أثناء أيام عيد الأضحى المبارك بها، والاستمتاع بالجو والتنزه.