موانئ مصر «الخير على كل باب»

هى بوابات مصر ومنافذها للخير والتنمية والاتصال بالعالم، وهمزة الوصل فى معادلة التجارة العالمية، ورغم ذلك عانت الموانئ المصرية، على مدار عقود طويلة، من الإهمال وتهالك البنية التحتية، وغياب التطوير، إلى أن جاءت الجمهورية الجديدة لتضعها فى بؤرة استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، واستغلال القدرات والإمكانيات الطبيعية، وشواطئها الشمالية والشرقية، من خلال تطويرها وتوسيعها وتحديث بنيتها التحتية، وإعادة هيكلتها ومكينتها.

كانت مصر، أمس، على موعد مع حلقة جديدة فى تدشين مشروعاتها القومية الكبرى، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ميناء أكتوبر الجاف وميناء السلوم البرى ورصيف الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية، ضمن فعاليات افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

كما شهد رفع العلم على سفينة وادى الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجارى المصرى، وأجرى جولة تفقدية لمحطة تحيا مصر، بدأها بمبنى الإدارة والتحكم، فى ختامها تم التقاط صورة تذكارية للرئيس مع وزير الدفاع ومحافظ البنك المركزى ووزير النقل، وعدد من العاملين بميناء الإسكندرية ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض.