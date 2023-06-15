رئيس «CMA» الفرنسية: مصر تحتل موقعا استراتيجيا مهما للنقل والتجارة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، «رودولف سعادة»، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM»، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأشاد الرئيس السيسى بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكداً أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير، خاصةً على صعيد إنشاء المناطق اللوجيستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به، بما يعزز من قدرته فى دعم التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجيستى وتجارى عالمى.

من جانبه، أشاد «سعادة» بمناخ الأعمال فى مصر، مؤكداً تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى إدارة الموانئ، وكذلك التوسع فى نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجيستية ومحطات إضافية فى موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية.

وخلال كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض أمس، أبدى الرئيس التنفيذى للشركة الفرنسية سعادته الكبيرة بافتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، إذ إن الحدث يعكس متانة العلاقات القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا.

أكد رودولف سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة CMA الفرنسية، سعادته الكبيرة بافتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض أمس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أن الحدث يعكس متانة العلاقات القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا.

ووجه كلامه للرئيس قائلاً: «أتذكر سيادة الرئيس لقاءنا الأول فى عام 2021 بمصر، إذ أخبرتنى عن رؤيتكم لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وأبلغتكم رغبتنا فى أن نكون جزءاً من هذا القطاع، وبالفعل تم بناء هذه المحطة، وأنا فخور جداً بأن مجموعتنا يمكنها أن تسهم فى تحقيق نهضة حقيقية لمصر، لذلك أشكركم بشدة وكذلك شركاؤنا بوزارة النقل المصرية، وأذكر بأنه كان العبور الأول لسفينة مجموعتنا فى عام 1983، وفى عام 2015 قادت السفينة القافلة فى افتتاح القناة الجديدة بحضوركم سيادة الرئيس».

وقال: «اليوم، يبلغ عدد أفراد مجموعتنا 350 فرداً منتشرين فى 6 موانئ مصرية يربطون البلاد ببقية العالم، وفى عام 2022 نقلنا أكثر من 400 ألف حاوية من وإلى مصر، نحن هنا لأننا نؤمن بأن مصر لديها مكان مهم للتجارة وموقع استراتيجى للنقل، ونحو 10% من البضائع فى العالم تمر فى مصر».

وتابع: «تماشياً مع استراتيجية الحكومة، نحن مصممون على جعل مصر مركزاً لوجيستياً عالمياً، ويترجم ذلك إلى استثمارات فى الإسكندرية والسخنة والموانئ الجافة، ما سيمكن مجموعتنا من لعب دور رئيسى فى الممر اللوجيستى بالسخنة وتطوير السكك الحديدية لنقل البضائع فى الحاويات».

وقال «سعادة»: «يسرنا أن نشارك مع شركائنا المصريين خبرتنا كشركة عالمية رائدة فى مجال النقل والخدمات اللوجيستية، ستخلق الاستثمارات فرص عمل عظيمة، وتدعم التنمية الاقتصادية للبلاد مع تعزيز دور مصر الاستراتيجى وقيادتها فى المنطقة، ومع إطلاق المحطة نكتب فصلاً جديداً فى تاريخ المجموعة فى مصر».