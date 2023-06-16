عاجل.. مباريات مصيرية للأهلي حتى نهاية 2023 تحسم 3 بطولات

تنتظر جماهير النادي الأهلي مباريات مصيرية لفريقها بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي، وأهمها مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي خلال شهر أغسطس المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة أمام حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء يوم 22 من شهر يونيو الجاري ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري المصري على استاد الكلية الحربية.

مباريات الأهلي القادمة

ويلعب الأهلي مع البنك الأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر يوم 29 من شهر يونيو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويخوض النادي الأهلي بعدها مباراة أمام فيوتشر إف سي يوم 2 من شهر يوليو المقبل على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن مؤجلات الجولة الـ24 للدوري.

ويواجه الأهلي بعدها بـ3 أيام فقط وبالتحديد يوم 5 من شهر يوليو مباراة مهمة أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن مؤجلات الجولة الـ18، ويخوض بعدها بـ3 أيام فقط مباراة أمام الاتحاد السكندري على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن مؤجلات الجولة الـ21.

وتحدد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري بعد مواجهة الاتحاد السكندري، وفي حال تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس مصر سيتم تحديد الموعد من قبل رابطة الأندية.

الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويلعب الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في شهر أغسطس المقبل في أحد أيام 11 و12 و13 حسب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل نهائي.