كيف تتصرف بعد رفض التظلم الإلكتروني على مخالفات السيارة؟

شرحت منصة الإدارة العامة للمرور، كيفية التصرف بعد رفض التظلم على مخالفات السيارة إلكترونيًا، عبر منصة مصر الرقمية، أو موقع النيابة العامة على محرك البحث جوجل، إذ بينت أنه بعد رفض التظلم الإلكتروني، يجوز لمالك السيارة أو وكيله، تقديم تظلم مباشر لنيابة المرور، وبدورها تعيد فحص المخالفات بدقة كبيرة.

إجراءات التظلم المباشر أمام النيابة

تنشر «الوطن»، إجراءات تقديم التظلم المباشر أمام النيابة العامة، وفق الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض وهي كالتالي:

- استلام طلب تظلم من موظف النيابة العامة عن الشباك المخصص لذلك

- ملء البيانات وهي أرقام رخصة السيارة

- كتابة إجمالي المخالفات المتظلم عليها

- التوقيع على طلب التظلم

- كتابة أسباب التظلم بشكل مفصل

- الانتظار قرابة 30 دقيقة لحين انتهاء الفحص

- يجب دفع المخالفات بعد صدورها سواء كانت مخفضة أو كما كانت

- الحصول على شهادة البيانات بعد دفع المخالفات

خطوات التظلم على مخالفات السيارة إلكترونيًا

- البحث عن موقع النيابة العامة، واختيار خدمة «التظلمات» ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- اختيار خدمة التظلم على مخالفات رخص المركبات

- إدخال بيانات الرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، والضغط على اجمالي المخالفات.

- بعد ظهور المخالفات يتم الضغط على طلب تقديم تظلم، ستحصل على رقم يجب الاحتفاظ به حتى تقوم بالاستعلام عن حالة الطلب في وقت لاحق.

خطوات التظلم على مخالفات رخص القيادة

- تقديم تظلم على اجمالي مخالفات رخصة القيادة، فيجب الدخول على موقع النيابة العامة واختيار التظلمات ثم اختيار مخالفات رخص القيادة.

- تسجيل البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، ووحدة الترخيص، والضغط على اجمالي المخالفات.

- تقديم تظلم على قيمة المخالفات والضغط على ارسال طلب، ستحصل على رقم احتفظ به للاستعلام عن حالة الطلب في وقت لاحق.

- مع العلم أن خدمة التظلم على رخص القيادة أون لاين متاحة فقط لرخص المطورة التي تحتوي على الرقم القومي.