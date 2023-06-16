الأوبرا تعلن تفاصيل المشروع الفني «مدحت والكبار» في مؤتمر الإثنين المقبل

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الإثنين 19 يونيو بالمستوي الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني الجديد الذي يحمل اسم «مدحت والكبار».

ويقام المشروع بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف الى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

مؤتمر صحفي للفنان مدحت صالح

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين في مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

يذكر أن الفنان مدحت صالح، قدم خلال شهر رمضان الماضي عددا من الحفلات الغنائية على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو عمرو سليم وقدم خلالها عدد من أغانيه الخاصة وذلك بحضور جماهيري كبير.