تعرف على تنسيق الثانوية الزراعي 2023-2024 بالمحافظات

اعتمدت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الزراعي 2023-2024 بالمحافظات، إذ أعلنت الحد الأدنى من التنسيق الخاص بالقبول بتلك المدارس على مختلف الإدارات التابعة لها.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الزراعي 2023-2024 بالمحافظات

وحددت المديريات الحد الأدنى للقبول بتلك المدارس، إذ يرغب الكثير من الطلاب الالتحاق بالثانوي الزراعي لعام 2023.

تنسيق القبول بمدارس الثانوية الزراعي 2023 بمحافظة الفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة تنسيق الثانوية الزراعية 2023- 2024، لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ وصل الحد الأدنى بها إلى 140 درجة على مختلف المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

تنسيق الثانوية الزراعي بالقليوبية

اعتمد محافظ القليوبية نتيجة تنسيق الثانوية الزراعي لعام 2023- 2024 إذ وصل الحد الأدنى بها إلى 165 درجة لنظام الثلاث سنوات بمختلف المدارس التابعة للمديرية.

تنسيق الثانوية الزراعي بمحافظة بني سويف

وأعلن محافظ بني سويف اعتماد نتيجة تنسيق الثانوية الزراعي ببني سويف، إذ بلغ الحد الأدنى ببني سويف 150 درجة للثانوية الزراعي.

تنسيق الثانوية الزراعية 2023 بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ اعتماد نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 وحددت حد أدنى للثانوي الزراعية بمختلف المدارس بالمحافظة وهي 180 حتى 220 درجة للقبول بمدارس الثانوي الزراعي.

تنسيق الثانوية الزراعي بمحافظة مطروح

اعتمدت محافظة مرسى مطروح نتيجة تنسيق الثانوية الزراعي، إذ وصل الحد الأدنى إلى 220 درجة بمختلف المدارس التابعة للمديرية.

أعلنت محافظة سوهاج تنسيق الثانوية الزراعي لعام 2023- 2024 إذ وصل الحد الأدنى للتنسيق بالثانوية الزراعي إلى 140 درجة في جميع المدارس الزراعية بسوهاج.