السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بمصر القديمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، ولم يسفر عن خسائر في الأوراح أو إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية في الطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق.

وعلى الفور تم فرض كردون أمني في محيط العقار محل البلاغ خشية امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وبالفحص تبين عدم وجود خسائر في الأرواح، بينما أسفر الحريق عن خسائر في بعض محتويات الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.