هل يحق للأم من ذوي الهمم حضانة أطفالها والوصاية أم لا؟.. قانوني يجيب

لا تعلم العديد من الأمهات من ذوي الهمم أنه يحق لهن حضانة الأبناء إذا تمكنت من رعايتهم، بعد التأكد من قدرتها واستطاعتها إدارة شؤون حياتهم، دون أن يتسبب الأمر في مشقة على صحتها، إلا أن هناك بعض الحالات التي تمنع فيها الأم من حضانة الأبناء.

الأم من ذوي الهمم لها الحق في رعاية أبنائها

وفي هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الأم من ذوي الهمم لها حق لرعاية الصغار وأموالهم، طبقا لنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن حضانة النساء، حتى انتهاء سن الحضانة القانوني 15 سنة.

وأضاف المحامي أنه يجوز للقاضي أن يمد الحضانة إلى بعد ذلك، حسب المصلحة الفضلى للصغار، ووضع القانون حالات لا تصلح فيها الأم للحضانة، إذا كانت غير صالحة لتلك المهمة الشاقة مثل الأهلية والقدرة البدنية والعقلية أو حتى في حالة تعرضها إلى مرض معدٍ أو نفسي أو عقلي.

الحالات التي تمنع فيها الأم من حضانة أطفالها

وأوضح «محفوظ» أن القانون رتب للأم حق الحضانة من أجل مصلحة الصغار، لكن الأم من ذوي الهمم إذا كانت تعاني من عاهة عقلية أو مرض نفسي أو عاهة بدنية لا تجعلها صالحة لرعاية الصغار، فإنها لاتكون صالحة لرعاية الصغار ويسقط عنها حقها في الحضانة، وكذلك إذا كانت تلك العاهة العقلية وانعدام الأهليه والإدراك للأم يمنعها من الوصاية على أموال صغارها وإداراتها.

وأشار المحامي إلى أن الإعاقات التي تمنعها من رعاية الصغار، تتمثل في الشلل التام أو الإعاقات السمعية والبصرية الحادة، لكن الإعاقة البسيطة حتى وإن كانت بتر للأطراف أو فقد جزئي للسمع أو البصر لا تمنع من صلاحية الأم لرعاية مصالح صغارها، وتلك الأمور تقديرية حسب كل حالة يقدرها القضاء بسلطته التقديرية.