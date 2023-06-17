«الشباب والرياضة» بالقليوبية تبدأ فعاليات ختام أنشطة عام 2023

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برنامج أسبوع ختام الأنشطة للعام الحالي 2022 / 2023 خلال الفترة من غد الأحد 18 يونيو وحتى الخميس 22 يونيو الجاري، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بمشاركة كافة القطاعات والادارات المركزية والفرعية على مستوى المحافظة.

برنامج أسبوع ختام الأنشطة

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان له، أنه خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفنية والفرعية للإعداد والتجهيز لبرنامج أسبوع ختام الأنشطة، أن المبادرة تأتي تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، لعرض إنجازات الدولة ممثلة في الخدمات والأنشطة والإنجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في التوسع والعمل المتواصل في كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لاستراتجية وزارة الشباب والرياضة والتي تأتي من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

عروض رياضية وفنية

وأضاف «الصبروط»، أن البرنامج تم إعداده ليشمل عروضا رياضية وفنية ومسرحية، وتكريم المتميزين وعرض إنجازات كل قطاع خلال العام الحالي، ومشاركة كافة الإدارات الفنية والفرعية.

وتبدأ الاحتفالات الأحد 18 يونيو بمركز شباب سنديون بقليوب، وحفل ختام أنشطة إدارة الشباب على مستوى المحافظة، وتتوالى الاحتفالات تباعا وبشكل يومي للإدارات الفنية بحفل ختام أنشطة إدارة البرلمان والتعليم المدني بمركز شباب كفر بطا، يعقبها إدارة الرياضة بمركز شباب 15 مايو، وإدارة النشء بمركز شباب قليوب، وأنشطة وإنجازات مكتب قادرون باختلاف على مسرح هيئة الشبان ببنها يوم الخميس 22 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، كما تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات يتم تنفيذها يوميا خلال الأسبوع الحالي في تمام الساعة السادسة مساء، وفقا للبرنامج الزمني وأماكن التنفيذ.