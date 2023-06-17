ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية في دهب.. و«الممشى» يجذب الزائرين

تشهد مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، انتعاشة سياحية ورواجا كبيرا في الحركة السياحية، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات السياحية إلى أكثر من 60% قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

دهب من أهم المدن السياحية

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدينة دهب تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في العالم، لأنها تضم مناطق عالمية في الغوص تجذب السياح من كل الدول لمشاهدة الشعاب المرجانية والاستمتاع بالطقس والمناظر الطبيعية بالمدينة.

ركوب الدراجات

وأكد محافظ جنوب سيناء إنه جرى تطوير الممشى السياحي بمدينة دهب، وأصبح السياح قادرون على ممارسة رياضة ركوب الدراجات والباتيناح، مشيرا إلى أن هناك رواج سياحي بالممشى السياحي بمدينة دهب التي استقبلت ما يقرب من 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

وأضاف المحافظ، أن مدينة دهب تجذب السياح لأسباب عديدة، أبرزها أن أسعار الإقامة بها مناسبة لجميع المستويات، بالإضافة إلى أن حالة الجو أفضل من مدن أخرى.

وأشار «فودة» إلى أن الشعاب المرجانية والمحميات الموجودة بشواطئ مدينة دهب جعلتها قبلة للسياح من كل حدب وصوب، خاصة أنه يوجد مناطق ترفيهية وخدمية بالمدينة، مثل دهب سكوير والممشى السياحي الذي أصبح علامة مميزة للمدينة.

ممشى دهب السياحي

وقال «فودة» إن المحافظة أنشأت ممشى دهب السياحي بطول 1.5 كيلومتر في منطقة اللايت هوس، وجرى إقامة مناطق لركوب الدرجات ومناطق لركوب الأمواج ونزول البحر لممارسة رياضة سنور كلينج.

وتابع أن الممشى السياحي جرى تصميمه ليتناسب مع الهوية البصرية لمدينة دهب بتكلفة 40 مليون جنيه، والتطوير شمل نافورة وعدد من الميادين وأعمال إضاءة ومظلات وأعمال الجرانيت وأعمدة ديكورية وبوابة وعدد من المقاعد، بالإضافة إلى 2 ممشى بحري.