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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: اعتلاء السلطة الهدف الأساسي لـ«الدعم السريع»

كتب:

نرمين عفيفي
02:17 م | السبت 17 يونيو 2023
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إنَّ الحديث عن الديموقراطية كلمة حق أريد بها باطل، لأنَّه لا يجوز أن يكون هناك عمل ديموقراطية بالبندقية، موضحًا أنَّ حديث الميليشيات عن أنَّهم ليس لديهم مشاكل مع الجيش وشرفاء الجيش، وأن مشاكلهم مع الإسلاميين داخل الجيش، وهذا الأمر معقد للتفرقة بين من هو إسلامي داخل الجيش ومن هو غير إسلامي.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم، أنَّ الهدف الأساسي لهم هو اعتلاء السلطة، وهذا الهدف دبر له، وفي 13 أبريل بدأت الحرب في السودان وتمّ احتلال مطار مروى وتمّ التدخل لمدة يومين.

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بقلم نرمين عفيفي