فيلم هارلي يقفز للمركز الرابع في شباك السينما أمس بإيرادات 40 ألف جنيه

قفز فيلم هارلي، إلى المركز الرابع في قائمة إيرادات السينما، بعدما احتل المركز الخامس بعد أفلام شوجر دادي ويوم 13 وبعد الشر ورهبة، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ40 ألفًا و994 جنيهًا، وتجاوزت إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار 8 أسابيع مبلغ الـ35 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

8 أفلام بالسينما

وتضم دور عرض السينما حاليًا 8 أفلام بعد سحب فيلم ساعة إجابة بسبب ضعف الإيرادات، ومن أبرز هذه الأفلام 19 ب بطولة سيد رجب وناهد السباعي، وابن الحاج أحمد بطولة شيكو، ومغامرات كوكو بطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي، تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، إخراج محمد سمير.

تدور أحداث فيلم فيلم هارلي، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق حول عالم تجارة المخدرات، إذ يتورط هارلي مع عصابة خطيرة الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد حياته وحياة أسرته.