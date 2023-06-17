138 حاجا يغادرون الفيوم لأداء الفريضة.. والأهالي يودعونهم بالزغاريد والدفوف

على أنغام الأغاني الفلكلورية الخاصة بالحج، ودّع المئات من أهالي محافظة الفيوم ذويهم الحجيج قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

واختلطت الزغاريد بالدموع، وامتزجت الضحكات بالوداع، بينما توافد الجميع لاحتضان ذويهم خلال توديعهم قبل استقلالهم الحافلات المتوجهة إلى مطار القاهرة من أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، تمهيدًا لاستقلال الطائرة والسفر إلى السعودية.

138 حاجًا وحاجة فازوا بالحج

وقالت الدكتورة سامية رمضان مسؤول مكتب حج الجمعيات الأهلية لعام 1444 هجرية، الموافق عام 2023 ميلادية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّ حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة الفيوم هذا العام بلغ عددهم 138 حاجًا وحاجة، فازوا من بين نحو 569 متقدمًا ومتقدمة للحج.

تعليمات وتوجيهات مشددة للحجاج

وأشارت إلى أنّه جرى وداع الحجاج، ونقلهم بواسطة 3 حافلات في كل منهم مشرفًا، لتوصيلهم إلى مطار القاهرة، ليسافروا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج 2023، مُشددةً على إنهاء كافة الأوراق والإجراءات والمستندات الخاصة بالسفر، فضلًا عن توجيه الحجاج بالاستجابة للمشرفين وعدم مخالفتهم حفاظًا على سلامتهم.

دورات تدريبية مكثفة للحجاج

وكشفت مسؤول مكتب حج الجمعيات الأهلية، أنّه خلال الآونة الأخيرة، وقبل سفر الحجاج، جرى عقد عدة ندوات ودورات لهم، لتوعيتهم بمناسك الحج، وكيفية الحفاظ على أنفسهم خلال رحلة الحج، أبرزها الحرص على أخذ الأدوية الخاصة بهم وبعض الأدوية للبرد وغيرها فضلًا عن الأدوية الخاصة بالضغط والسكر لذوي الأمراض المزمنة، فضلًا عن تجنب السير في الشمس لفترات طويلة.

يا حاجة يا حاجة يا أم شال قطيفة

وعلى ضربات الدف، أنشدت هاجر محمد محمود المنشدة الدينية، العديد من الأغاني الفلكلورية في وداع حجيج الفيوم، بعدما تطوعت لإنشاد بعض الفقرات في وداعهم لإدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدةً أنّها عشقت الإنشاد الديني منذ طفولتها، وتحرص دائمًا على إسعاد الحجيج بالأناشيد الدينية قبل سفرهم لأداء مناسك الحج، داعيةً لهم أن يسافروا ويأدوا الفريضة ويعودوا إلى أسرهم سالمين.