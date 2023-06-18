كاتب عربي يشيد بالحوار الوطني: هذا الجمع لم يحدث منذ 40 عاما

قال الدكتور رضوان السيد، كاتب عربي وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة بن زايد للعلوم الإنسانية، إنَّ ما يحدث في الحوار الوطني الذي يجري في مصر ويتزامن مع مرور 10 سنوات على انتهاء حكم الإخوان في مصر، ويواكب ما أُنجز على مستوى التنمية الداخلية وزيادة الموارد والاستثمار والنظر في محيط البلاد الاستراتيجي وإجراءات متخذة باتجاه البحر المتوسط أو حماية أمنها المائي وامتدادها الجغرافي.

السيد: مصر تسعى لمراجعة شاملة في ظل تحديات اقتصادية

وأضاف «السيد» خلال مداخلة له ببرنامج «مساءDMC» عبر تقنية زووم مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة DMC، أنَّ مصر تسعى حاليا مراجعة شاملة في ظل تحديات على المستوى الاقتصادي والمالي مع قراءة نقدية وتخطيط مستقبلي يطرح تساؤل، «ماذا يمكن أن نعمل بعد كل ما جرى وتحقق التنمية امستدامة والاصلاح على كافة المحاور».

نهضة حضارية لمصر في الداخل وجهود للقضايا الإقليمية

وتابع عميد كلية الدراسات العليا بجامعة بن زايد للعلوم الإنسانية، أنَّ مصر قامت بنهضة حضارية في الداخل مع جهود حثيثة نحو القضايا الخارجية في محيطها الإقليمي، مؤكداً على ضرورة العودة للتواصل مع الناس الفاعلين المؤثرين بالدولة وهو ما تفعله السلطات من خلال الانتخابات والدائرة الأوسع هي الحوار الوطني الجاري الجاد على مدار شهر بمراجعة دقيقة وشاملة ويشمل المثقفين وغيرهم، وهو ما لم يحدث منذ 40 عاما.