مصرع طفلين غرقا في حادثين بسوهاج

لقي طفلان مصرعهما غرقا، في حادثين منفصلين بمركزي العسيرات والبلينا بمحافظة سوهاج، وجرى انتشال جثتيهما ونقلهما إلى المستشفى.

لا شبهة جنائية

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي لمركز البلينا، بوصول «محمد ا ع س»، 5 أعوام، ويقيم بناحية برخيل، بدائرة المركز، جثة هامدة، نتيجة غرقه.

وبسؤال كل من والده «أ ع س ا»، 39 عاما، عامل، ووالدته «هـ ح ا م»، 35 عاما، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور على حافة ترعة الدميانة المجاورة للمنزل انزلقت قدماه وسقط بها، مما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا

كما لقي طفل مصرعه غرقًا داخل ترعة بناحية أولاد بهيج، بدائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، غرق «أ م س ا م»، 12 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية.

وأفادت والدته «م ع ا م»، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء استحمام ابنها بالترعة، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفت الشبهة الجنائية.