جودة عبدالخالق: عباءة القانون 149 لا تتسع لأوضاع العمل الأهلي الحالية

أشاد جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بنقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بطبيعة العمل الأهلي.

وأضاف «عبد الخالق»، خلال كلمته بالجلسة، أن الدولة مكونة من ثلاثة أجزاء، على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة، والتي يتلخص دورها في تسيير الأعمال.

وأوضح «عبد الخالق»، أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أي قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي، مضيفا «لو كانت الحكومة هي الدولة، فلن يكون هناك شعب أو عمل أهلي، لذلك علينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة».

ضرورة حماية العمل الأهلي

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير، من خلال التطوع، ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات، ولكن من الباطن، مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.

ولفت، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.