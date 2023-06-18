مطالب برلمانية بإصدار قانون جديد للتعاونيات: شريك أساسي في التنمية الشاملة

تحضر وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسة مجلس الشيوخ، غدا، للتعقيب على الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن تعظيم دور التعاونيات في مصر.

وقدم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، اعتذارا في بداية جلسة اليوم، عن عدم تمكن الوزيرة نيفين القباج، من حضور الجلسة لارتباطها بمهمة عمل، وقال إن الوزيرة ستحضر غدا، للتعقيب على الدراسة البرلمانية المقدمة.

دراسة برلمانية حول تعظيم دور التعاونيات في مصر

خصص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة اليوم، للاستماع إلى مقدمي طلب الكلمة من النواب حول الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعظيم دور التعاونيات في مصر.

وطالب الغالبية من النواب بضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات باعتبارها شريك أساسي في التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية الحركة التعاونية في مصر، خلال المرحلة الحالية.

دور التعاونيات في حل أزمة قرى الساحل الشمالي

وقال في جلسة اليوم، إن التعاونيات تعمل تحت رقابة الدولة، لكنها ذاتية التمويل، مؤكدا دور التعاونيات في حل أزمة قرى الساحل الشمالي.

جاء ذلك على خلفية ما أثاره النائب أبوالنجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم، إذ قال إن التعاونيات من أخطر الموضوعات التي تجري مناقشتها، خاصة أنها تدخل في كل شيء، لكن الآن دورها انتهى ولا يوجد دور لرئيس التعاونيات، وتابع: «نحتاج إلى قانون موحد لإنشاء تعاونيات فاعلة، لأن القوانين الحالية، لم تعد صالحة للزمن الحالي».

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: «أضم صوتي للنائب لحل مشكلات الإسكان التعاوني لأنها كثيرة، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الراحل، وقت إنشاء قرى الساحل الشمالي، كانت هناك آليات تحكيم حلت جميع مشكلات القرى السياحية من خلال الجمعيات نفسها، ولم يصل موضوع واحد إلى القضاء».

أكد عدد من روساء اللجان النوعية وروساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ ضرورة اهتمام الدولة بالتعاونيات باعتبارها قاطرة مهمة للتنمية خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ استكمال مناقشة الدراسة البرلمانية الخاصة بتعظيم دور التعاونيات في جلسته غدا.