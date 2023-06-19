عقوبة تخلف المعتمرين المصريين عن العودة في موعدهم.. «شركات السياحة» تكشف

قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الوكلاء السعوديين المتعاملين مع السوق المصري رصدوا تخلف عدد من المعتمرين المصريين عن العودة في المواعيد المقررة لهم.

ولفت إلى أنه حال تم ضبط هؤلاء المعتمرين من قبل السلطات السعودية خلال موسم الحج الحالي فإنه سيطبق عليهم أي من العقوبتين التاليتين، المنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات أو دفع غرامة قيمتها نحو 10 الآف ريال سعودي.

برامج حج وهمية تروج لها صفحات مجهولة

وأضاف لـ"الوطن" أنه في هذا الإطار فقد حذرت وزارة السياحة والآثار، المواطنين المصريين من الاستجابة للإعلانات التي تنشرها بعض الصفحات المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تنظيم رحلات حج هذا العام لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة، لافتا إلى أن كافة تلك الإعلانات تهدف في المقام الأول إلى التحايل على المواطنين من خلال إيهامهم ببرامج حج غير حقيقية قد تعرضهم للنصب وتحرمهم من دخول المملكة لفترات طويلة.

حظر استضافة شركات السياحة لأي فرد غير حامل لتأشيرة الحج

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حذرت أيضا شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام من استضافة أي من الحاصلين على أي تأشيرات غيرتأشيرة الحج خلال موسم الحج الحالي، لافتا إلى أن الشركات التي ستخالف هذه التحذيرات ستتعرض لعقوبات وجزاءات وفقا للقانون ولائحة الجزاءات بالوزارة.