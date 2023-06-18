«الفتوى بمطروح»: إنهاء 12 قضية ثأرية تحقيقا للاستقرار المجتمعي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود لجنة الفتوى بمنطقة الوعظ لإتمام الصلح بالطرق الشرعية وإنهاء 12 خصومة.

وضمت اللجنة الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح رئيس لجنة الفتوى، والشيخ محمد سعيد والشيخ كارم عفيفي.

إصلاح ذات البين

وقال محافظ مطروح، اليوم الأحد، في بيان إنه جاري تقديم كافة الدعم لجهود اللجنة في دورها لإعلاء روح العفو والتسامح تحقيقا للاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدا فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالي مطروح.

12 قضية ثأرية في مطروح

وأوضح الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح، أنه بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واللواء خالد شعيب محافظ مطروح جرى حل وإنهاء مشكلات 12 قضية ثأرية بالمحافظة وحرصا على الاستقرار الأسرى نجحت اللجنة في حل قضايا الوفاق الأسرى لما يقرب من 1200 قضية أسرية.