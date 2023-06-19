عفاف الهلاوي تكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بالراحلة فايزة واصف

نعت الإعلامية عفاف الهلاوي، الإعلامية فايزة واصف، قائلة: كانت بمثابة صديقة عمري وأختي التي لم تلدها أمي، مؤكدة أنها عندما دخلت التليفزيون في عام 1964 كانت فايزة قادمة من الإذاعة للتليفزيون، وكان لحسن حظها أن كان مكتبهما بجوار بعضهما في الدور السابع فذلك جعل بينها صداقة كبيرة طوال العمل التليفزيوني، وحتى بعد بلوغ سن المعاش، وأنهما كانا تتصاحبان دائما لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج أكثر من مرة.

وأشارت «الهلاوي» إلى أنهما كانا دائما تخرجان سويا في رحلات سواء خارج مصر أو داخل مصر مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، وقالت إنهما كانا دائما تخرجان معا بشكل يومي في نادي الصيد وتقضيان أوقاتهما سويا، ولكن قل التواصل بعد انتشار جائحة كورونا فظل كل شخص في منزله للحفاظ على نفسه.

وتابعت أنها كانت مثقفة لدرجة كبيرة للغاية، فكانت دراستها الآداب ثم بعد ذلك انتقلت فايزة واصف لدراسة الفنون المسرحية وكانت تحب الجميع وتبتسم في وجه الجميع وكانت معلمة لكثير من الأجيال.

وأضافت الهلاوي: "محدش كبير على الموت كلنا بتيجي ساعة معينة ودي بتبقى الساعة اللي هنقابل فيها الله سبحانه وتعالى وكل الناس كتبت عن فايزة كلام كتير يقول أد ايه أنها كانت محبوبة وكانت امرأة عظيمة".

آخر مكالمة بين عفاف الهلاوي وفايزة واصف

وعن آخر مكالمة جمعت بينهما، فقالت الهلاوي عن فايزة واصف أنها تحدثت معها في 15 مايو الماضي في عيد ميلادها من أجل تهنئتها بعيد ميلادها وكانت المكالمة مليئة بالحب، قائلة إن دائرتها بأجمعها وأصدقاؤها حرصوا على توجيه لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها.

وعن الأمراض التي كانت تعاني منها الراحلة، فأشارت عفاف الهلاوي إلى أن جميعها أمراض شيخوخة بسبب التقدم العمري وخاصة أنها تخطت الثمانين من عمرها.