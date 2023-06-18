أماكن للخروج في الجيزة يقصدها العالم أجمع.. استمتع بها في عيد الأضحى

يوجد بمحافظة الجيزة العديد من الأماكن الترفيهية المخصصة لخروج الكبار والأطفال، لقضاء وقت سعيد والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعد المحافظة الأكثر جذبا للسياحة في إقليم القاهرة الكبرى، ويتطلع المواطنون لاكتشاف المزيد من الأماكن للخروج في الجيزة.

وفي إطار سلسلة خدماتها المخدمة لجمهور القراء على مدار اليوم تستعرض «الوطن» أماكن للخروج في الجيزة للاستماع بإجازة عيد الأضحى 2023 بسعادة مع الأهل والأصدقاء، وفيما يلي أبرز الأماكن.

حديقة الحيوان

توجد حديقة الحيوان بالجيزة بالقرب من جامعة القاهرة، ولا يتجاوز سعر تذكرة الدخول نحو 5 جنيهات، وهي مناسبة للقاءات الأسرية لمشاهدة الحيوانات المختلفة ويمكن الجلوس على المطاعم، أو الكافيهات، وتكون فرصة جميلة للأطفال في عيد الأضحى 2023.

القرية الفرعونية

توجد بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وتعتبر من أفضل الأماكن التي يمكن قضاء يوم كامل، حيث يمكن الاستمتاع بالجو الفرعوني، حيث يرتدي العاملون الملابس الفرعونية، ويوجد بها نماذج للآثار الفرعونية وتفتح القرية أبوابها للزوار من 9 صباحًا وحتى الـ7 مساءً.

ساقية الصاوي

وهي مناسبة لمحبي الفنون والعروض المسرحية والغنائية، حيث يقام فيها أمسيات شعرية وندوات، مسرحيات، ويوجد بها مكتبات عامة وللأطفال ويوجد بها أماكن للمطاعم والكافيهات.

أبو الهول والأهرامات

أحد أهم المناطق الأثرية ويأتي إليها الناس من كل حدب وصوب، بها العديد من الأسرار والخفايا، ويعد أبو الهول من أقدم المنحوتات العظيمة التي لم يتوصل أحد لغرض بنائه إلى الآن.

المولات التجارية

تتميز محافظة الجيزة بالعديد من مولات التجارية للتسوق على الطريقة الأوروبية بما تجمعه فيها من براندات وماركات عالمية شهرية، فضلا عن الأماكن المخصصة بها للراحة والاستماع مثل المطاعم والكافيهات والسيينما.

أماكن للخروج في الجيزة للأطفال

ويوجد بمحافظة الجيزة العديد من الأماكن المخصصة لرفاهية الأطفال، وبها العاب مناسبة، ومن أهما Billy beez من أفضل الأماكن الترفيهية للطفل والأكثر أمانا، وتوجد داخل مول العرب وCrazy land ويوجد بها ألعاب السوفت بلاي الترامبولين وكرات الثلج.