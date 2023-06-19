بعد تصدرها التريند.. تفاصيل أغنية «هرمون السعادة» لتامر حسني

حققت أغنية «هرمون السعادة» للفنان تامر حسني، التي يقدمها في فيلمه الجديد «تاج» نجاحًا كبيرًا، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، وانتشرت الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت التريند.

أغنية هرمون السعادة

وقدم تامر حسني الأغنية للمرة الأولى على المسرح خلال حفله الأخير في تونس، إضافة إلى غنائها في حفل زفاف صديقه عماد نبيل والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وأشار المؤلف أحمد جابر لـ«الوطن» إلى أن سبب اقتراحه كلمات الأغنية على الفنان تامر حسني أنها تليق به بشكلٍ كبير وثقته الكبيرة أنه سيصل بها إلي العالم كله وأنه يتمنى العمل مع الفنان تامر حسني مرة أخرى.

وأضاف أن الجزء المقرب لقلبه في كلمات الأغنية هو "يا هرمون السعادة اليوم ده ملهوش إعادة لو هتشربنا قهوة ارجوك ماتكونش سادة".

يذكر أن من أهم أعمال أحمد جابر أغنية وقت الشدة لـ"أحمد سعد" مش بالساهل "محمد عدوية "، اتأكد لـ"كريم محسن" بالإضافة لبعض الأعمال الأخرى مع فنانين آخرين.

أما عن ملحن أغنية هرمون السعادة "علي الخواجة" والذي لم تتوقف موهبته عند كونه مُلحنا فقط ولكن يتمتع بموهبة الغناء أيضا.

وصرح علي الخواجة خلال حديثه عن مدى سعادته بالعمل مع الفنان الكبير تامر حسني وعن وظهور ألحانه في فيلم كبير بمكانة فيلم "تاج" حيث كان العمل مع تامر بمثابة حلم مُنذ الصغر، وذلك في إشارة منه للشباب أنه ليس هناك مستحيل.

وأضاف الخواجة أنه يتمنى العمل مع تامر حسني مرة أخرى ومع فناني الوطن العربي جميعا في المستقبل.

آخر أعمال ملحن هرمون السعادة

يذكر أن من أهم أعمال الخواجة أغنية ندمان بجد للفنان "أحمد عبده" متحبنيش لـ"عمر كمال" شمس لازم تتغير "دييو علي خواجة مع مسلم" معيشني في تهديد لـ"ايمي طه" من ألبوم شبابيك، وبعض الأعمال الأخرى مع الوجوه الجديدة.

وأضاف الخواجة أن من ضمن أعماله المقبلة أغنية مع الفنان سامو زين وتُعتبر لحنا مُشتركا مع المُلحن "محمد شحاتة" بجانب بعض الأعمال الأخرى مع فنانين آخرين.