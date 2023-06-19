مقتل وإصابة 11 شخصا بينهم 6 فتيات في حادث إطلاق نار بأمريكا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين بجروح، في حادث جديد لإطلاق النار تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتقلت الشرطة، مراهقا «17 عاما» يشتبه في قيامه بإطلاق النار.

ووقع حادث إطلاق النار في حفل أقيم في مبنى إداري في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري، الواقعة في منطقة الغرب الأوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

أعمار ضحايا إطلاق النار بين 15 و19 عاما

وذكرت الشرطة الأمريكية، أن 8 من ضحايا إطلاق النار الـ11، كانوا قاصرين، مشيرة إلى 6 فتيات من بين الضحايا، وتراوحت أعمارالضحايا بين 15 و19 عاما.

وقال قائد شرطة سانت لويس روبرت تريسي، إن فتاة بالغة من العمر 17 عامًا، تعرضت للدهس عندما حاولت الفرار من إطلاق النار، مما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة في النخاع الشوكي.

العثور على أسلحة نارية في مكان الحادث

وعثرت الشرطة الأمريكية، على عدد من الأسلحة النارية في مكان الحادث، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن القتيل يدعى ماكاو مور «17 عاما».

من جانبها، قالت حاكمة سانت لويس تيشورا جونز، إن العائلات استيقظت في عيد الأب على نبأ إطلاق نار جماعي آخر، مضيفة إن الحادث أسوأ كابوس لكل والد بـ10 أضعاف، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.