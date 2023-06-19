«العمل» تعلن إطلاق المرحلة الثانية لتدريب الشباب على الوظائف المستقبلية

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن إطلاق المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب من الجنسين بمجالات الوظائف المستقبلية كأحد المجالات الرائدة بسوق العمل، في إطار المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك»، والتي يتم صياغة برامجها التدريبية وتنفيذها طبقاً للتعاون القائم بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في العديد من المجالات ذات الأولية ومنها: التسويق الإلكتروني، الأعمال الزراعية، الفندقة، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول، والخياطة والاشغال اليدوية.

دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة

وبحسب بيان صحفي تتنوع البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بحيث تستهدف تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

نجاح قطاع المشروعات الصغيرة

وأكد البيان عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مسئولي وزارة العمل ونظرائهم في برنامج الأغذية العالمي للاستقرار على البرنامج الزمنى لإطلاق البرامج التدريبية المهنية في مرحلتها الثانية، حيث دشنت الوزارة يوم 18 يونيو الجاري الدورة التدريبة في مجال التسويق الإليكتروني، كأحد المهن الرائدة بمجال الوظائف المستقبلية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى أهميتها في دعم ونجاح قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأثيره الإيجابي على جودة المنتج والخدمة.

تدريب 280 شاباً وفتاة ا اجتازوا المقابلات الشخصية

ويستهدف برنامج التسويق الإليكتروني تدريب 280 شاباً وفتاة استطاعوا اجتياز المقابلات الشخصية التي استهدفت انتقاء أفضل العناصر والكوادر الشبابية القادرة على تعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي حيث عقد 14 دورة تدريبية في مركز التدريب المهني في 7 محافظات في صعيد مصر وهي «أسوان، الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، وبنى سويف».

وتعتبر برامج التدريب المهني أحد أنجح أوجه التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي والذي استهدفا من خلاله تعزيز قدرات الشباب وقابليتهم للتوظيف والوصول إلى فرص عمل لائقة بحسب توجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وتخرج من برامج التدريب التي نفذها الطرفان في المرحلة الأولى 584 شاب وفتاة في الفئة العمرية 18-35 سنة من محافظات صعيد مصر وبالأخص من قرى حياة كريمة.