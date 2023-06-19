تنسيق القبول للدبلومات الفنية بالجيزة.. «صناعي وزراعي وتجاري»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنسيق القبول للدبلومات الفنية بالجيزة، مضيفة أنَّه تمّ تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تنسيق القبول للدبلومات الفنية بالجيزة، وفقا للصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عبر «فيس بوك».

تنسيق القبول للدبلومات الفنية بالجيزة

*التعليم الصناعي

- 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة.

- 225 طباعة الهرم، بمحافظة الجيزة.

- 210 نظام إعداد مهني.

- 205 أبو رواش ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني.

- 195 درجة طهما ثانوي صناعي بنين.

- 175 درجة المناجم ثانوي صناعي بنين.

* التعليم الزراعي

- 200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية.

- 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية .

- 166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية.

- 180 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية.

- 161 إعداد مهني.

* التعليم التجاري والفندقي

- 240 للهرم الفندقية الرسمية.

- 220 للهرم الفندقية المهنية.

- 195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

*التعليم والتدريب المزدوج

- فني الكترونيات (220 درجة للقبول).

- فني تبريد وتكييف (210 درجة للقبول).

- فني ميكاترونيك سيارات (220 درجة للقبول).

- فني صيانه وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل (210 درجات للقبول).

- فني صيانة وتحكم صناعي (215 درجة للقبول).

- فني دهان السيارات (175 درجة للقبول).

- فني طباعة منسوجات (170 درجة للقبول).

- فني ملابس جاهزة (165 درجة للقبول).