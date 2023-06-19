المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة «ف.ا.ع»، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة «ترامادول» بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى إبراهيم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

الاتجار في المخدرات

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الأقراص المخدرة «ترمادول»، وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.