«لو ماكينة الـATM سحبت الكارت متقلقش».. 3 طرق بسيطة لإعادة الفيزا

يقع البعض في مشكلة سحب ماكينات الصراف الآلي الكارت المصرفي الخاص بهم، ما يجعلهم في مأزق ولا يعلمون كيفية التصرف في هذا الموقف وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

في حال سحب ماكينة الصراف الآلي للكارت المصرفي الخاص بك، هناك 3 خطوات يمكن فعلها من أجل استعادة البطاقة مرة أخرى، بحسب ما أعلن عنه البنوك.

3 خطوات لاستعادة الكارت المصرفي

- في البداية، عند سحب ماكينة الصراف الآلي للكارت، يجب على الفور الاتصال بخدمة العملاء بالبنك، وإخبارهم في الهاتف عن ما حدث، وعنوان الماكنية ووقت السحب.

- في حال كان الشخص يقوم باستخدام ماكينة الصراف الآلي في نفس البنك الخاص به، يمكن استلامها من البنك في اليوم التالي، بعد إخبارهم.

السحب من ماكينة ATM غير تابعة للبنك

- إذا كانت عملية استخدام ماكينة الصراف الآلي من بنك آخر، يتم التواصل مع البنك الخاص بالشخص، ويمكن استعادتها من البنك خلال أيام قليلة لا تتجاوز الأسبوع، أو إيقاف البطاقة وطباعة كارت جديد.