أستاذ لغة عربية: امتحان العام الحالي أفضل من العامين الماضيين

قال عمرو جاويش أستاذ لغة عربية، إنّ امتحان اللغة العربية في شهادة الثانوية العامة أفضل من امتحاني العامين السابقين وأسهل منهما، مشيرًا إلى أنّ أي امتحان يجب أن يقيس مستويات مختلفة للطلاب.

وأضاف «جاويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «أعترض على قرار إسناد الامتحانات للتوجيهات، بينما كان امتحان الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في العامين الماضيين يأتي من المركز القومي الذي يعتبر نفس المستوى الذي يمتحنه طالب الثانوية العامة.. يعني إحنا بندلع الطالب في أول وثانية ثانوي في امتحانات لا تقيس القدرات، ونيجي في تالتة نوريه اللي عمره ما شافه».

وتابع: «لدينا قطعة قراءة متحررة تعتمد على فهم الطالب لما يقرأ، إذ إنّ واضع الامتحان جاء بقطعة في منتهى الإبداع والجمال، وبالتالي فإنّ سؤال تلت التسعة كان رائعًا، والمشكلة لم تكن أن الطلاب لا يعرفون أن ثلث التسعة ثلاثة، لكنهم قرأوا السؤال بشكل خاطئ، ولم يعرفوا المطلوب من السؤال، لكن هناك طلاب كثيرون قرأوا السؤال بشكل صحيح».