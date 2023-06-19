الحبس عامين لمشرفة حضانة لإدانتها بضرب طفلة في الدقهلية

قضت محكمة جنح قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بمعاقبة مشرفة حضانة خاصة، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة مالية قدرها ألفي جنيه، لإدانتها بضرب وتعذيب طفلة مصابة بتوحد طيفي ولا تستطيع التحدث، بعد أن أثبتت النيابة العامة أن آثار الضرب على جسم الطفلة سببها المشرفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عمار، وأمانة سر سعد فودة في القضية رقم 19028 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2023 والمقامة من «منال ا. ا.»، والدة الطفلة «سما ب. ح.».

اتهام مشرفة حضانة بضرب طفلة توحد

وتقدمت والدة الطفلة المجني عليها ببلاغ بتكرار إصابة ابنتها بعد عودتها من الحضانة، فقررت إرسال شقيقتها الكبرى «سدرة» إلى الحضانة لاستبيان الأمر، فقررت لها الأخيرة بقيام المربيات بالتعامل مع ابنتها بعنف شديد، وعقب عودة الطفلة من الحضانة لاحظت وجود كدمات زرقاء وحمراء بالقدم اليسرى وصدرها.

شكوى الأم ضد مشرفة الحضانة

وأكدت الشاكية في محضر الشرطة بتضررها من القائمين على إدارة الحضانة والمشرفين والمربيات بها وسوء معاملة ابنتها والتعدي عليها بالضرب لكونها تعاني من مرض «توحد طيفي» وفرط في الحركة وعدم القدرة على الكلام وعلم القائمين على الحضانة بحالتها المرضية قبل قبولها للالتحاق بالحضانة، مقررين لها بوجود أخصائية تخاطب لديها القدرة على التعامل مع حالة الطفلة المرضية.

تحريات المباحث تؤكد تعرض الطفلة للعنف

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وقيام «مديحة أ. ع.»، مشرفة الحضانة، بالتعدي على الطفلة وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي واستخدام العنف الجسدي معها بغية السيطرة عليها كونها تعاني من فرط بالحركة وتوحد طيفي.

وكانت النيابة العامة استندت على أن مشرفة الحضانة في تاريخ سابق عن تحرير المحضر أحدثت عمدًا بالمجني عليها الطفلة الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي حددته في مدة لا تزيد عن 20 يوما من تاريخ تحرير المحضر، كما عرضت حياة طفلة من ذوي الإعاقة للخطر، فأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المشرفة.