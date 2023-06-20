إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بأكتوبر

أصيب 11 شخصًا بجروح وكسور وكدمات في مشاجرة بينهما في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بالحي السادس المجاورة الثانية بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثاني والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين طرفي طرف أول 5 أشخاص مصابين بجروح وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان 6 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم، بسبب خلافات سابقة بينهما وقيام الخامس من الطرف الأول بالبثق أثناء سير الثالث من الطرف الثانى وتعدى الطرفان على بعضهما وإحداث إصابتهما.