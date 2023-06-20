القبض على متهة بالاستيلاء على 5.5 مليون جنيه من المواطنين في كفر الشيح

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بتضررهم من إحدى السيدات، لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ بممارسة نشاط احتيالي، مكنها مـن الاستيلاء على مبلغ 5.5 مليون جنيـه مصري مـن المُبلغين، وتوقفت عـن سـداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.