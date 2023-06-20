وظائف حكومية 2023 شاغرة للشباب.. الحق قبل انتهاء الموعد

لطالما كانت الوظيفة الحكومية غاية يسعى إليها الكثير من الشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، إذ يعتبرونها مصدر أمان بالنسبة لهم، وحتى يستطيعوا بناء حياة جديدة مستقلة اجتماعيا وماديا، ما يجعل الحكومة المصرية تهتم بتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وأعلن عدد من الهيئات والجهات الحكومية عن وظائف خالية في عدد من القطاعات الحكومية، وحددت الشروط المطلوبة وموعد التقديم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الحكومية الخالية، والتي يمكن التقدم لها قبل إجازة عيد الأضحى، والتي جاءت كالتالي:

1- وظائف القطار الكهربائي الخفيف

تعد وظائف القطار الكهربائي الخفيف من أبرز الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية، والمتاح التقدم لها قبل إجازة عيد الأضحى، بعد أن أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تفاصيلها، إذ إنه متاح التقديم لها حتى 13 يوليو المقبل، ليكون التقديم بمقر الشركة بميدان رمسيس، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه عضوية في نقابة المهندسين.

-أن يكون الموقف واضحا من التجنيد.

- أن يكون حاصلا على 65% أو أعلى للوظائف الهندسية.

- أن يكون لديه شهادة تحديد مستوى للغة الإنجليزية من معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة.

المستندات المطلوبة

- صورة البطاقة الخاصة بالمتقدم للوظائف.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة موقف التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

- شهادات الخبرة.

- صورة شخصية بمقاس 4×6.

- حوالة بريدية بـ50 جنيها، باسم الشركة.

2- وظائف وزارة الثقافة

وأعلنت وزارة الثقافة عن وظائف خالية بها في عدد من الوظائف، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف يوم 12 يوليو المقبل، ويكون التقديم بالمبنى الإداري بمقر دار الأوبرا المصرية، وجاءت الشروط كالتالي:

المستندات المطلوبة

- طلب شغل التقدم للوظيفة إضافة إلى 6 نسخ منه.

- صورة المؤهل الدراسي.

- بيان حالة.

- شهادة ببيان الجزاءات الوظيفية.

- بيان بمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 7 صور شخصية مقاس 4×6.

3- وظائف محافظة الوادي الجديد

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف خالية في محافظة الوادي الجديد، على أن يكون آخر موعد للتقديم بها 18 يوليو المقبل، وجاءت الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة

وحددت محافظة الوادي الجديد الشروط والمستندات المطلوبة كالتالي:

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف محافظة الوادي الجديد تسليم المستندات المذكورة في المرفق أعلاه لمديرية التنظيم والإدارة، حتى 18 يوليو المقبل.