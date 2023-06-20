المؤبد للمتهم بالاتجار في الهيروين بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاملا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين والميثامفتامين بمنطقة المطرية، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة مخدر الهيروين

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز جوهر الميثامفتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا بورود إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الهيرويم والميثامفتامين متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وأنّ المتهم اتخذ من دائرة القسم وكرًا للاتجار بالمواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المؤبد.