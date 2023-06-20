متى تطرح البنوك المصرية الـ20 جنيها الجديدة؟.. مصرفي يوضح

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العرب، لـ«الوطن»، إنّ من المتوقع أن تستلم البنوك المصرية الـ20 جنيهًا الجديدة خلال أيام، من الممكن يوم الخميس المقبل في المراكز الرئيسية للبنوك أو الأحد المقبل قبل عيد الأضحى المبارك ثم يمكن للمواطنين الحصول عليها.

وأضاف ناجي أن بعد استلام البنوك للعشرين جنيهًا الجديدة من قبل البنك المركزي المصري، يمكن للمواطنين التوجه إلى فروع البنوك المصرية للحصول عليها.

طرح العشرين جنيها الجديدة قبل العيد

وذكر البنك المركزي أن من الممكن للمواطنين الحصول على العشرين جنيهًا الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرع.

وأوضح البنك المركزي أن عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة تتميز أنها بتصميم عصري مبتكر، وتعبر عن الإرادة المصرية في التحول لبناء الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة وذلك عن طريق الطباعة البارزة الملمس على وجه العملة لمسجد محمد على.

وفي ظهر الـ20 جنيهًا الجديدة يحمل تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة، في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقي الحاضر.

وتم طرح العشرين جنيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.