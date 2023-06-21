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مصرع سيدة وإصابة زوجها وشقيقته بحادث سير في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
08:36 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
سيارة إسعاف لنقل المصابين

سيارة إسعاف لنقل المصابين

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وشقيقته بحادث سير بسوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود ضحايا ومصابين. 

الانتقال إلى موقع الحادث 

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث،  وبالفحص تبين أنه خلال سير السيارة ملاكي قيادة المدعو أحمد.ص، 42 عاما، موظف ويقيم بدائرة محافظة أسيوط، اختلت عجلة القيادة، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة هالة. ح،41 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية وإصابة كل من  قائد السيارة باشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالبطن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وشقيقته، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

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