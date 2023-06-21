فى ذكرى نزول الحملة الفرنسية الإسكندرية.. كيف واجه أهالي «العجمي» نابليون؟

يرتبط اسم العجمي في مخيلة الكثيرين بالمصيف والبحر والحفلات وأفلام السينما في عصرها الذهبي حتى الآن، ويقع حي العجمي على بعد 20 كيلومترا غربا من وسط الإسكندرية، وللوقوف على دور هذا الحي في تاريخ مصر الحديث علينا بالرجوع للجزء السابع من الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك والخاص بالإسكندرية، والذي ورد فيه ذكر «العجمي» خمس مرات، ولعب الأهالي دورا كبيرا في تاريخ مصر المعاصر خصوصا في مواجهة الحملة الفرنسية.

ونزلت الجملة الفرنسيىة لأرض الإسكندرية من ساحل العجمي، إذ تذكر المصادر المعاصرة للحملة خبر وصول الأميرال نلسون، قائد الأسطول الإنجليزي إلى الإسكندرية قبل وصول الفرنسيين بـ3 أيام، وإخباره محمد كريم، حاكم الثغر السكندري، بخطة هجوم الفرنسيين على المدينة، وعرض عليه التحالف ضد الفرنسيين، ولكنه رفض.

العجمي مدخل الحملة الفرنسية

وفي ذكرى نزول الحملة الفرنسية على مصر، قالت الدكتورة زينب منسي، مدرس التاريخ والحضارة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن نابليون كان يخشى من عملية الإنزال في منطقة الميناء الشرقي خوفا من أن تصيبه مدافع الأتراك والمماليك، علاوة على احتمالية عودة الأسطول الإنجليزي مرة أخرى، هذا غير المواجهة البرية على أرض وسط الإسكندرية حيث الكثافة السكانية العالية، وكذلك وجود الحاميات والشرطة المحلية ما يعني احتمالية أن تكون الخسائر عالية وارد بشكل كبير.

أما عن سؤال «لماذا توجهت الحملة إلى العجمي؟»، أكدت الدكتورة زينب منسي، أنه من الممكن أن يكون نابليون قد نظر إلى الأمر كالآتي:

1-عدم وجود مدفعية تستطيع أن تصيب سفن الأسطول الفرنسي.

2- عدم وجود حامية عثمانية أو مملوكية.

3- قلة الكثافة السكانية في العجمي.

4- اعتقاد نابليون أن عرب العجمي مجموعة من القرويين والرعاة لا خوف منهم.

وأوضحت أنه في نهاية الأمر، اضطر الأميرال إلى أن يصدر أمره بإنزال الجنود في العجمي، فبدأ في ذلك العمل على الرغم من هياج البحر وغرق بعض العساكر، وقال بوريين في مذكراته: «كانت الساعة الثانية من صبيحة يوم 2 يوليو حين وضعنا أقدامنا في أرض مصر، عند نقطة تبعد نحو ثلاثة فراسخ من الإسكندرية، جهة المكس، ولما أنزلت الجنود الفرنسية في البر ليلا واجهت بعض العربان وكان طليعة الجيش الفرنسي حوالي 20 جنديا، قضى عليهم البدو وظنوهم كل القوة القادمة، وقطعوا رأس قائدهم ونزلوا به إلى شوارع الإسكندرية».

ومع نزول المجموعة الثانية من الفرنسيين واجههم عربان العجمي، وهم على خيولهم وقطعوا خط مواصلاتها مع القوى، التي بقيت لإنزال بقية الجيش عند بحر العجمي، وكانت تحت قيادة الجنرال ديزيه Desaix.

مقاومة عرب العجمي للحملة

ويروى الدكتور محمد عبد العال، مدرس التاريخ الحديث كلية الآداب جامعة الوادي الجديد في تصريحات لـ« الوطن» عن مقاومة عرب العجمي، يقول نابليون في مذكراته: «ما بين السماء والكثبان الرملية عند مطلع الفجر كانت تتراءى لنا ظلال نحيفة هي ظلال نفر من البدو يمتطون جيادهم ويحملون المزاريق وسرعان ما تجمع منهم 400 فارس، وأخذوا يعبرون بخيولهم ما بين ثغرات الجيش الفرنسى وهم يصرخون صرخات تجمد الدم فى عروقنا ولم يكن يعودوا بأيدى خاوية من آسرانا».

ويستمر نابليون في ذكر عرب العجمي، وذلك في رسالته إلى حكومة اﻹدارة الفرنسية فيقول: «المظهر الذكوري لرجال البدو له وقع على رجالنا تختلف عن فكرتنا عنهم، أمة باسلة، هادئة، معتزة بنفسها، إن في هؤلاء الرجال رباطة جأش مدهشة فلا شيء يهزهم، وليس الموت عندهم أكثر من رحلة عبر المحيط عند الرجل اﻹنجليزي، أما طلعتهم فمهيبة، ووجوهنا نحن رجال أوروبا وملامحنا إذا قيست بوجوههم وملامحهم، بدونا كاﻷطفال بالنسبة لهم».

العجمي طريق الهروب

ويضيف الدكتور عبد العزيز الفضالى مدرس التاريخ الإسلامي بجامعة مطروح، أن عرب طرابلس مع أبناء عرب العجمي رفعوا شعار الجهاد في مصر خير من الحج في مكة، وبالفعل خرج أبناء عرب العجمي مع ركب الحج الطرابلسي بزعامة الشيخ مجاهد الصنهاجي، ودخلوا في معارك مع الفرنسيين كبدوهم فيها خسائر فادحة، ولايزال ضريح سيدي مجاهد الصنهاجي في مدينة دمنهور، ما يدل على أن معارك أبناء العجمي وحلفاؤهم امتدت من العجمي غرب الإسكندرية، وتعدت شرق المدينة حتى مدينة دمنهور عاصمة إقليم البحيرة.

وأكد أن دور عرب العجمي استمر إلى أن كان لهم الفضل في تخليص مصر من نابليون، إذ هرب عن طريق العجمي والساحل الشمالي إلى ليبيا ومنها إلى فرنسا.