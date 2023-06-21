ما هي شهادة كف البحث.. ومتى يحصل المواطن عليها؟

«ما هي شهادة كف البحث التي تصدرها الشرطة ومتى يحصل المواطن عليها؟».. سؤال أجاب عنه الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض، قائلا إنّ شهادة كف البحث تصدر عن النيابة العامة وتكون موجهة إلى الشرطة، حتى تتوقف عن البحث عن شخص مطلوب القبض عليه.

شهادة كف البحث

وأضاف عبدالله لـ«الوطن»، أنّ شهادة كف البحث تصدرها النيابة العامة بعد تسوية الموقف القانوني ضد المتهم، أي بعد الانتهاء من تقديم المعارضة عن حكم غيابي أو سداد مديونية بموجب حكم قضائي عن القضاء المدني، كما أنّ شهادة كف البحث يحصل عليها المتهم من النيابة بعد زوال هذه الصفة عنه، أي بعد تسوية موقفه القانوني وتسليمها للشرطة، ويالتالي يتم رفع «البحث» عنه من على أجهزة الشرطة.

وتابع الخبير القانوني، أنّ النيابة العامة بعد توجيه الاتهام إلى الشخص لإصدار قرار بضبطه وإحضاره، ويتم تفعيل البحث عنه بموجب القرار، ويزول بالقبض عليه وتقديمه إلى جهات التحقيق، وكذا عندما تصدر المحكمة حكمًا ضد المتهمين غيابيًا تتم الملاحقة الأمنية لهم بقرار البحث الذي تنفذه الشرطة، وعندما يذهب المتهم من تلقاء نفسه إلى المحكمة ويتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الأحكام أو سداد المديونية وغلق القضية تسمح له جهات التحقيق بالحصول على شهادة كف البحث.