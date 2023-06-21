ضبط 2 طن «شاورمة دجاج» منتهية الصلاحية بحوزة سائق في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي «منتهية الصلاحية» في شبرا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، فإنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط سائق مقيم بمحافظة مطروح، حال استقلاله سيارة «نقل ثلاجة- بدون تراخيص» محملة بكمية من المواد الغذائية عبارة عن شاورمة دجاج بإجمالي 2,206 طن مجهولة المصدر.

المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي «منتهية الصلاحية»

وأشار البيان، إلى أنه بفحص المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي «منتهية الصلاحية».

بمواجهة المتهم، اعترف بأنه يعمل لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وأنه كان في سبيله لتسليم المضبوطات للمحلات التابعة لها بدائرة قسم شرطة الساحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.