10 إنذارات سلامة وصحة مهنية لمطاعم ومنشآت سياحية مخالفة في مطروح

تواصل محافظة مطروح جهودها المستمرة وتكثيف الرقابة، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، إذ شنت لجنة الرقابة حملة على 3 منشآت سياحية، بمشاركة الإدارة العامة للسياحة والمصايف ومديرية التموين والصحة والبيئة والقوى العاملة، وغيرها من الجهات المعنية.

تحرير محاضر مخالفات

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إنه جرى تحرير عدد 5 محاضر نظافة، وعدم استكمال شهادات صحية وعمالة أجنبية بدون عقود.

تحرير عدد 10 إنذارات سلامة وصحة مهنية

وأضاف مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أنه جرى تحرير عدد 10 إنذارات سلامة وصحة مهنية في المطاعم والمنشآت السياحية، وإعدام عدد 13 كيلوجراما من المواد الغذائية المتنوعة، وعدم التأمين على بعض العاملين وتراخيص مزاولة المهنة.

تكثيف الحملات على المنشآت السياحية

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، والمنشآت السياحية بجميع أنحاء مدن المحافظة، خاصة مع بدء موسم الصيف السياحى والاقبال على المحافظة.