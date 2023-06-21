«حياة كريمة» تحتفل بعيد الأب: أول صديق وأصدق ناصح وأكبر مُضحي

احتفلت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، بعيد الأب من خلال منشور عبر صفحتها على فيس بوك، أكدت فيه أهمية الأب في حياة أبنائه وعائلته، وبيّنت فيه فضل الأب على أسرته، وأنّه الصديق والأخ والسند والأمان قائلة: «وجود الأب في حياة كل واحد فينا، يعني الأمان، يعني السند، هو مصدر قوة ودعم لينا كلنا».

وأضافت حياة كريمة: «في عيد الأب، هو أول صديق بنعرفه، وأصدق ناصح ممكن ينصحنا، وأكتر إنسان بيضحي في صمت عشان ميخليش أولاده محتاجين لأي حاجة».

تهنئة حياة كريمة للأب

وهنأت حياة كريمة، رب كل أسرة مصرية، قائلة: «بنقول لكل رب أسرة كل سنة وأنت طيب، وموجود في الدنيا حوالين أولادك وعيلتك، ودايما كبير وعظيم زي ما أنت في عيون كل اللي بيحبوك».

ويأتي احتفال مؤسسة حياة كريمة بعيد الأب، ضمن دورها التوعوي في المجالات كافة، وإيمانا منها بإعلاء القيم والمبادئ وأهمية الأسرة في حياة الأبناء.