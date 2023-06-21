خطوات الاشتراك في خدمة We Pay.. حول فلوسك في خطوات بسيطة

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من أصحاب الحسابات البنكية إلى البحث عن أسهل الطرق لتحويل الأموال أو دفع المعاملات المالية الخاصة بهم، ما يجعلهم يلجأون إلى استخدام تطبيقات الدفع التي توفرها شركات الاتصالات، ومن أبرزها تطبيق We Pay، الذي يتيح لمستخدميه تحويل الأموال في خطوات بسيطة.

ويوفر تطبيق We Pay للعملاء فرصة شحن كارت العداد أو دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاشتراك في تطبيق We Pay، والخدمات المتاح تقديمها من خلال التطبيق، والتي تتمثل في الآتي:

مميزات خدمة We Pay

- يعد تطبيق We Pay محفظة إلكترونية توفر للعملاء مجموعة من الخدمات لتسهيل المعاملات المالية مثل إيداع وسحب الأموال.

- يمكن من خلاله دفع فواتير WE والمرافق مثل (الكهرباء والمياه والغاز).

- يمكن دفع التبرعات من خلاله.

- يمكن استخدامه في أي وقت و في أي مكان بسهولة وأمان.

خطوات الاشتراك في خدمة We Pay

- قم بزيارة أقرب فرع من فروع WE وقدم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- تقديم رقم خط موبايل WE باسم المستخدم.

- قم بملء طلب الاشتراك في محفظة WE Pay ووقع على العقد.

- في النهاية قم بتحميل تطبيق WE Pay من خلال «بلاي ستور».

- وبعد ذلك قم بالدخول للبرنامج، واملأ البيانات والتي تتمثل في (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم موبايل WE مفعل).

- وبعد ذلك تصلك رسالة نصية بها كود التفعيل.

- قم بإنشاء الرقم السري الخاص بالتطبيق والمكون من 6 أرقام لحسابك.

خدمات We Pay

- إيداع وسحب الأموال.

- تحويل الأموال.

- دفع فواتير وخدمات We.

- سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

- شحن كارت شحن عداد الكهرباء.

- سداد اشتراكات النقابات.

- سدا اشتراكات الأندية.

- سداد مصاريف تجديد الرخصة والمخالفات المرورية.

- سداد أقساط التأمينات.

- المدفوعات المالية البنكية.

- استقبال التحويلات البنكية من الحساب البنكي للمحفظة.