«تنفيذي جنوب سيناء» يستعد لتنظيم مؤتمر السياحة الصحية

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الاستعداد الكامل لرعاية مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بشرم الشيخ، ورعاية المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ المقرر أن ينطلق الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الطور.

السياحة الصحية

دعا محافظ جنوب سيناء الجهات المعنية وكل الجهاز التنفيذي بالمحافظة إلى تكاتف الجهود استعدادا للمؤتمرات والفعاليات المهمة التي تشهدها المحافظة أبرزها مؤتمر السياحة الصحية المزمع انعقاده في الفترة 28 و29 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال إنه جرى عقد لقاءات تمهيدية قبل انطلاق المؤتمر بحضور شركات وشخصيات متخصصة في مجال سياحة الاستشفاء، للخروج بتوصيات قوية ونتائج تعمل على تنشيط حركة السياحة الصحية، التي سوف تكون إضافة قوية للسياحة والدخل القومي.

وقال المحافظ إنه جرى الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث الذي سوف يقام الشهر المقبل

ضوابط الإسكان العاجل والأولي بالرعاية.

صدق المحافظ على تعديل الحد الأقصى في ضوابط وشروط إسكان الإيواء العاجل والأولى بالرعاية بمدينة طور سيناء والموافقة على تجديد التعاقد بالبيوت البدوية بسانت كاترين وتعديل الجهة المستغلة للشواطئ بمدينة الطور لصالح وزارة الشباب والرياضة وعرض تقرير اللجنة المشكلة بمدينة نويبع.