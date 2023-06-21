«إكسترا نيوز» تستعرض إنجازات «10 سنوات من العدالة الاجتماعية»

تسعى الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع على مدار السنوات العشر الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو، ليسن مجلس النواب منذ عام 2014 عددا من التشريعات التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية وكانت حجر الأساس لإقامة حياة اجتماعية متوازنة وتحقيق أركان أساسية «الحماية» و«الوقاية» و«تعزيز القدرات»، إضافة لمبادئ «الإنصاف» و«الشمول» و«التمكين».

10 سنوات من العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية لجميع الفئات

ووفقا لتقرير أعدته قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «10 سنوات من العدالة الاجتماعية»، فإنَّ الدولة توسعت في الإجراءات العاجلة لتحقيق الحماية الاجتماعية، سواء بتقديم الدعم النقدي أو العيني، بجانب الزيادات المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.

دعم الفئات «الهشة» و«الأولى بالرعاية»

وتابع التقرير بأنَّه منذ ثورة 30 يونيو، والدولة المصرية أخذت على عاتقها مسؤولية تقديم الدعم للفئات «الهشة» و«الأولى بالرعاية» ما تجلى في القرارات والسياسات الرامية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح التي احتلت صدارة السياسات الاجتماعية.

تمكين ودعم المرأة

التزمت الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في ملف المرأة المصرية بعد سنوات من التهميش، في إطار بذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملها بالرعاية الاجتماعية.