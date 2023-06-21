مسلم يطرح أحدث أغانيه «متزعلش» (فيديو)

طرح المطرب مسلم، عبر موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة بعنوان «متزعلش» وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد.

الأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها المطرب مسلم، فكرة خوف الشخص من الارتباط، والدخول في علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة، نتيجة تجارب صادمة أثرت عليه.

قصص أغاني مسلم

وتأتي هذه الأغنية استكمالًا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية «قلب في الدفاتر» وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، مليئة بالغدر والخداع، ثم بعدها أغنية «صعبان عليك» والتى يحكي فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه، وأغنية «هنتقابل» التي وضع فيها حدود فاصلة بينه وبين حبيبته السابقة.

أغنية «متزعلش» كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى على الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات «متزعلش»: «بقيت أخاف ألمس حاجة أكسرها.. وبقيت لما أتوجع من شيء.. أضمه في حضني وأبكيله.. وأقوله خلاص أنا خفيت.. متزعلش وجع هيروح.. وأنا والله مش مجروح.. ومش مستاهلة يعني دموع.. الحزن ده مني ماخترتوش».