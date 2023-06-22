«أزهرية إسكندرية»: لا شكاوى من امتحان الأدب والنصوص للصف الثالث الثانوي

أدى طلاب وطالبات القسم الأدبي بالصف الثالث الثانوي بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية، اليوم الخميس، امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، وسط أجواء يسودها حالة من الهدوء والطمأنينة، بحسب بيان منطقة الإسكندرية الأزهرية، مؤكدين أنه لا يوجد شكاوى من الامتحان.

وتابع علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، والدكتورة ندى عصام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، فض وفتح مركز الأسئلة وخروج خطوط سير السيارات الناقلة للأسئلة، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة من وزارة الداخلية٠

الامتحان مطابق للمنهج

وأكدوا أنه لا توجد أي شكوى من الطلاب في الأسئلة ومطابقة للمنهج، وحضور دخول الطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات الثانوية، وسط تطبيق التعليمات الخاصة بالطلاب والطالبات من عملية الكشف عن المعادن، وعن عدم دخول أي شيء يتعارض مع الامتحانات من التليفون المحمول والساعات المعدة للغش الإلكتروني.