مدارس تقبل من مجموع 220 بعد الإعدادية في القاهرة، وفقا لتنسيق القبول للثانوية العامة والدبلومات الفنية، بعد اعتماده رسميا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحد أدنى 245 للثانوية العامة بمحافظة القاهرة، وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

مدارس تقبل من مجموع 220 بعد الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أنّ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة أي 205 درجات، أما تنسيق الدبلومات الفنية، فجاء كما يلي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه سيتم قبول الطلاب بالثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023 حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

التقديم للصف الأول الثانوي

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة في المدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد تنسيقهم في محافظاتهم.

- الحد الأدنى لمجموع القبول بالثانوية العامة 2023-2024 هو 245 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بـ فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.

- الحد الأدنى لجميع المدارس التجارية الخاصة 140 درجة.

- الحد الأدنى لجميع المدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات الخاصة 140 درجة.

- الحد الأدنى للمدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات 190 درجة.

- الحدد الأدنى للالتحاق بالفصول المهنية الملحقة على المدارس الصناعية 165 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات الصناعي 170 درجة للشُعب الكهربية والميكانيكية والتبريد والتكييف والسيارات و145 درجة لباقي الشعب.